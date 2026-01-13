Mataron a un recluso de 37 años en el exComcar; fue apuñalado dentro de la unidad penitenciaria

Un recluso de 37 años fue asesinado en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar).

La víctima estaba recluida en el módulo Nº2. Fue apuñalado dentro de la prisión y murió mientras era trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Maciel.

La Unidad de Investigación Carcelaria investiga el hecho para identificar al autor.

