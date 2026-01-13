RECIBÍ EL NEWSLETTER
SANTIAGO VÁZQUEZ

Mataron a un recluso de 37 años en el exComcar; fue apuñalado dentro de la unidad penitenciaria

El hombre llegó a recibir asistencia estando con vida y murió cuando era trasladado en una ambulancia.

centro-de-rehabilitacion-santiago-vazquez-comcar-fachada

Un recluso de 37 años fue asesinado en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar).

La víctima estaba recluida en el módulo Nº2. Fue apuñalado dentro de la prisión y murió mientras era trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Maciel.

La Unidad de Investigación Carcelaria investiga el hecho para identificar al autor.

