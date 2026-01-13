Un recluso de 37 años fue asesinado en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar).
Mataron a un recluso de 37 años en el exComcar; fue apuñalado dentro de la unidad penitenciaria
El hombre llegó a recibir asistencia estando con vida y murió cuando era trasladado en una ambulancia.
La víctima estaba recluida en el módulo Nº2. Fue apuñalado dentro de la prisión y murió mientras era trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Maciel.
La Unidad de Investigación Carcelaria investiga el hecho para identificar al autor.
Seguí leyendo
Escáneres, bloqueadores de celulares y sensores de movimiento: algunas de las estrictas medidas para Fernández Albín
Lo más visto
METEOROLOGIA
Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Un niño de 6 años fue apuñalado en el abdomen por una mujer que terminó condenada en Tacuarembó
NUEVAS ATRACCIONES
Parque Rodó: inauguran el miércoles la torre con caída libre de 27 metros; la montaña rusa será a fin de mes o febrero
Montevideo
Joven cayó de la moto en la rambla portuaria y un camión no pudo evitar atropellarla: sufrió herida grave
MALDONADO
Dejá tu comentario