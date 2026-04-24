Sobre las 4 de la mañana un joven de 22 años circulaba con una adolescente de 17 en una moto de alta cilindrada por avenida Millán y Luis Alberto de Herrera, cuando empezaron a seguirlos dos hombres que iban en otra moto, también de alta cilindrada, de color negro.
Mataron a un joven de 22 años tras un intento de rapiña: lo siguieron para robarle la moto y lo balearon
El homicidio del joven ocurrió en la pasada madrugada, en el Prado, cuando iba en moto con una adolescente. Dos delincuentes los siguieron y le dispararon para robarle la moto.
Los delincuentes los interceptaron para robarles la moto, el joven de 22 años aceleró el vehículo y durante la persecución los rapiñeros comenzaron a dispararles con armas de fuego.
Según el informe policial primario de la Policía, al que accedió Subrayado, al llegar a Delmira Agustini y Buschental, en el Prado, el joven detuvo la moto y se sentó en la vereda, herido, mientras los delincuentes se fueron del lugar sin llevarse el vehículo.
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El conductor de un auto particular que pasaba por el lugar levantó al joven herido y lo llevó a la policlínica de Capitán Tula, en donde ingresó con un impacto de bala en el pecho. Poco después murió mientras era atendido por médicos.
El caso pasó de intento de rapiña a homicidio, por lo que tomó intervención el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
Sus investigadores trabajaron en la escena, en el Prado, junto a Policía Científica en busca de indicios, cámaras y testigos que aporten a la investigación para dar con los responsables del asesinato del joven de 22 durante el intento de rapiña de su moto.
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