Mataron a un joven de 22 años tras un intento de rapiña, lo siguieron para robarle la moto y lo balearon. Foto: archivo.

Sobre las 4 de la mañana un joven de 22 años circulaba con una adolescente de 17 en una moto de alta cilindrada por avenida Millán y Luis Alberto de Herrera, cuando empezaron a seguirlos dos hombres que iban en otra moto, también de alta cilindrada, de color negro.

Los delincuentes los interceptaron para robarles la moto, el joven de 22 años aceleró el vehículo y durante la persecución los rapiñeros comenzaron a dispararles con armas de fuego.

Según el informe policial primario de la Policía, al que accedió Subrayado, al llegar a Delmira Agustini y Buschental, en el Prado, el joven detuvo la moto y se sentó en la vereda, herido, mientras los delincuentes se fueron del lugar sin llevarse el vehículo.

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El conductor de un auto particular que pasaba por el lugar levantó al joven herido y lo llevó a la policlínica de Capitán Tula, en donde ingresó con un impacto de bala en el pecho. Poco después murió mientras era atendido por médicos.

El caso pasó de intento de rapiña a homicidio, por lo que tomó intervención el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Sus investigadores trabajaron en la escena, en el Prado, junto a Policía Científica en busca de indicios, cámaras y testigos que aporten a la investigación para dar con los responsables del asesinato del joven de 22 durante el intento de rapiña de su moto.