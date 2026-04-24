Fin de semana de frío a fresco, con lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana inestable, de frío a fresco, con lluvias. De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría a fresca con abundante nubosidad en las fronteras noreste y este, manteniendo inestable la zona en las primeras horas, observándose neblinas aisladas en el resto del país. La tarde continuará templada a cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.