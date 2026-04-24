Nubel Cisneros prevé un fin de semana inestable, de frío a fresco, con lluvias. De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría a fresca con abundante nubosidad en las fronteras noreste y este, manteniendo inestable la zona en las primeras horas, observándose neblinas aisladas en el resto del país. La tarde continuará templada a cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.
Fin de semana de frío a fresco, con lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé un fin de semana inestable, de frío a fresco, con lluvias. Mirá el pronóstico con el detalle día a días hasta el domingo inclusive.
El sábado la mañana estará fresca a templada con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo ligeramente cálido con pasaje de mucha nubosidad hacia la noche lo que podría generar algunas lluvias aisladas.
El domingo tendremos una mañana húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado y ventoso generando bajas sensaciones térmicas, manteniendo la probabilidad de lloviznas aisladas en la costa sureste.
Fin de semana con máximas de 28° y sin lluvias, adelanta Nubel Cisneros
Viernes 24
Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º
Sábado 25
Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º
Domingo 26
Zona Norte: máxima 27º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 8º
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