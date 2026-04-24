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AGRESIÓN A TRABAJADOR DE UCOT

Hay paro de las cooperativas de transporte durante todo el viernes por agresión a un trabajador

El sindicato que reúne a los trabajadores de las cooperativas de transporte realiza un paro de 24 horas este viernes por la agresión a un afiliado de UCOT.

Foto: el supuesto agresor del trabajador del transporte, captado cuando sale del ómnibus por una venta. El conductor del ómnibus no pudo evitar chocar contra otra unidad. Video enviado a Subrayado.

Foto: el supuesto agresor del trabajador del transporte, captado cuando sale del ómnibus por una venta. El conductor del ómnibus no pudo evitar chocar contra otra unidad. Video enviado a Subrayado.

Desde la pasada medianoche hay un paro de las cooperativas de transporte que se extenderá durante todo el viernes por la agresión que sufrió un trabajador de UCOT.

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) informa en un comunicado la agresión a uno de sus afiliados y exige a las autoridades medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores.

“Ante los gravísimos hechos de violencia ocurridos recientemente contra uno de nuestros afiliados, se ha resuelto decretar un paro total de actividades por 24 horas, a partir de los primeros servicios del viernes 24”, dice el comunicado.

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Y agrega: “Nuestro compañero fue víctima de una bruta agresión por parte de un individuo mientras cumplía con sus tareas laborales, la cual lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus. Este hecho puso en riesgo su vida y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia de magnitud irreparable”.

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“Exigimos a las autoridades el inmediato esclarecimiento de lo sucedido, la identificación y sanción del responsable, la implementación urgente de medias concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores”, agrega el comunicado.

Este viernes al mediodía habrá una asamblea de los trabajadores de las cooperativas y luego una movilización.

ASCOT-PARO

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