Este jueves de mañana, durante el inicio del programa Más Barrio en Cerro Norte, una pareja se acercó a hablar con la prensa para contar cómo en el 2024 delincuentes entraron a la casa de su hijo y lo mataron de varios disparos de arma a de fuego.

“Lo mataron por nada, porque no estaba metido en absolutamente nada”, dijo la madre de Arturo Espinosa, asesinado cuando tenía 28 años, el 20 de junio de 2024.

“Entraron a la casa de él de madrugada y me lo acribillaron”, agregó mientras mostraba una foto de su hijo.

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“Estamos desamparados totalmente. Acá no hay seguridad ninguna”, dijo el padre de Espinosa, al lado de su esposa.

“Que se haga justicia. Vamos a hacer dos años ya, hay tres detenidos y la condena que le dieron es una risa”, reclamó la mujer.

Embed "De noche cuando salís no sabés qué te puede pasar": madre de joven asesinado en 2024 reclama seguridad en Cerro Norte. Hoy se inició allí el programa Más Barrio.https://t.co/BJb50deWrm pic.twitter.com/xQRZBik9dJ — Subrayado (@Subrayado) April 23, 2026

Consultada acerca de cómo está el barrio, la mujer respondió: “el barrio en estos días está tranquilo, pero es una inseguridad, yo me acuesto con miedo, todo el día así”.

Pidió entonces “más iluminación”. “De noche cuando salís no sabés que te puede pasar”, aseguró, y pidió “más patrullaje porque se descuidan un minuto y cuando se descuidan pasa lo que pasa”. “De noche trato de no salir”, concluyó.

Padre y madre hablaron luego con el ministro del Interior Carlos Negro, presente en el inicio del programa Más Barrio, en Cerro Norte. Allí también estaba el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y la ministra de Vivienda Tamara Paseyro.