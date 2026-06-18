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VILLA ESPAÑOLA

Mataron a un hombre de varios disparos en Villa Española, la Policía halló 14 casquillos 9mm

El hombre tenía 46 años y fue encontrado sin vida en la calle, en el barrio Villa Española. La víctima fue reconocida por un familiar en el lugar.

Mataron a un hombre de varios disparos en Villa Española, la Policía halló 14 casquillos 9mm. Foto: Archivo Subrayado.

Mataron a un hombre de varios disparos en Villa Española, la Policía halló 14 casquillos 9mm. Foto: Archivo Subrayado.

Un hombre de 46 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en el barrio Villa Española.

El cuerpo fue hallado por la Policía en Larravide y Agaces, tras acudir por un llamado que daba cuenta de una persona herida en la calle.

Cuando llegaron los efectivos se encontraron con la víctima ya si vida. En el lugar hallaron 14 casquillos de bala calibre 9 mm.

La esquina donde ocurrió el homicidio. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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El hombre fue reconocido por un familiar en el lugar del crimen. Tenía nueve antecedentes penales.

Trabaja el caso el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Policía Científica recogió los casquillos y tomó muestras de sangre de la escena.

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