Mataron a un hombre de varias puñaladas y lo dejaron atado y envuelto en una frazada en la calle

Un hombre de 31 años fue asesinado de varias puñaladas en la zona del barrio Pérez Castellano, en Montevideo.

La Policía concurrió a la intersección de las calles Jacobo Varela y Rafeal Eguren, donde encontró al hombre en la calle, atado y envuelto en una frazada.

La inspección del cuerpo determinó que tenía cinco puñaladas en el pecho, un corte en el cuello y otro en la cabeza.

El hombre tenía 16 antecedentes penales, según la información que obtuvo Subrayado en el lugar. Embed Homicidio en Pérez Castellano, Montevideo: un hombre de 31 años fue asesinado de varias puñaladas. Fue hallado atado y envuelto en una frazada.

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