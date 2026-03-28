Un hombre de 31 años fue asesinado de varias puñaladas en la zona del barrio Pérez Castellano, en Montevideo.
Mataron a un hombre de varias puñaladas y lo dejaron atado y envuelto en una frazada en la calle
El hombre asesinado tenía 31 años y 16 antecedentes penales. La Policía lo encontró atado y envuelto en una frazada en la calle Jacobo Varela.
La Policía concurrió a la intersección de las calles Jacobo Varela y Rafeal Eguren, donde encontró al hombre en la calle, atado y envuelto en una frazada.
La inspección del cuerpo determinó que tenía cinco puñaladas en el pecho, un corte en el cuello y otro en la cabeza.
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El hombre tenía 16 antecedentes penales, según la información que obtuvo Subrayado en el lugar.
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