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Policiales

Mataron a un hombre en Salto cuando llegaba a su casa de noche, en el barrio Calafí

La Policía de Salto investiga el caso como un homicidio derivado de una rapiña. Los delincuentes le dispararon al hombre que llegaba a su casa en moto. Fue trasladado al hospital, donde falleció.

Homicidio en Salto. Foto: Hugo Lemos, Subrayado.

Homicidio en Salto. Foto: Hugo Lemos, Subrayado.

Un hombre fue asesinado de un disparo de arma de fuego el miércoles de noche cuando llegaba a su casa en moto.

Ocurrió en el barrio Calafí de Salto, pasadas las 11 de la noche del miércoles, informa Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado. La Policía investiga el caso como un homicidio derivado de una rapiña.

De acuerdo a la información primaria obtenida en el lugar, dos delincuentes fueron los que asaltaron al hombre y le dispararon.

Hospital de Salto. Foto: archivo Subrayado.
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La víctima fue trasladada al hospital de Salto por un vehículo particular. Poco después falleció mientras era atendido por los médicos.

La Policía de Salto montó un intenso operativo de rastrillaje en las inmediaciones de las calles Pedro Gallino y Diagonal Calafí para dar con los delincuentes.

El jefe de Policía de Salto Ernesto Cossio y varias autoridades policiales se hicieron presentes en el lugar junto al fiscal Augusto Martinicorena para relevar la escena del hecho.

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