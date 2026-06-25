"Decenas de edificios colapsados, una verdadera tragedia, el Estado de La Guaira es una zona de desastre", dijo presidenta de Venezuela

El gobierno de Venezuela informó este miércoles de mañana que la cifra de muertos por los dos terremotos del miércoles de tarde es de al menos 164 personas, con más de 1.000 heridos.

La presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que “el Estado más afectado es La Guaira”, donde “hay decenas de edificios colapsados”. “Es una verdadera tragedia. El Estado de La Guardia se transforma en una zona de desastre”, señaló.

Los terremotos registrados en el norte de Venezuela fueron de magnitud 7.2 y 7.5. Causaron el derrumbe de muchísimos edificios y viviendas, donde se presume que los rescatistas hallarán más víctimas fatales y heridos.

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El gobierno anunció que en las zonas más afectadas se cortaron los servicios públicos de energía eléctrica y gas, así como el transporte.

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18:04 (22H04 GMT) con su epicentro a 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

El gobierno decretó el estado de emergencia en todo el país.

Los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana y cerradas por los daños.

La terminal aérea se encuentra cerrada "por graves daños en su infraestructura", dijo Rodríguez.

TESTIMONIOS VENEZUELA

Caracas cuenta, sin embargo, con el aeropuerto militar de La Carlota, ubicado en plena zona metropolitana.

En la capital Caracas, las escenas eran de destrucción y pánico, según un periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

Personas desde la calle gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", pedía uno de ellos al caer la noche.

- EE.UU. despliega ayuda -

El mandatario estadounidense, Donald Trump, en buenas relaciones con Venezuela desde que ordenó en enero capturar al presidente Nicolás Maduro, prometió ayudar a sus "nuevos y grandes amigos".

Siguiendo sus órdenes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente que Washington "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

Delcy Rodríguez informó posteriormente que mantuvo una conversación telefónica con Rubio, "quien ha expresado su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles".

La mayor parte de los países de América Latina, así como España, Alemania, Italia, China, India y la Unión Europea, también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda.

Expertos de la ONU instalaron en Caracas a "desbloquear de inmediato" el acceso a redes sociales y medios de comunicación para facilitar las tareas de socorro.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causaron 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.