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SALTO

Murió un hombre mientras dormía en el cuartel Artigas de Salto, refugio del Mides

El hombre tomaba medicación y no presentó problemas de salud durante el día. Horas después fue hallado muerto en su cama del refugio del Mides abierto en el cuartel Artigas de Salto.

Hospital de Salto. Foto: archivo Subrayado.

Hospital de Salto. Foto: archivo Subrayado.

Un hombre de 74 años murió mientras dormía en el cuartel Artigas de Salto, donde se abrió un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para personas que viven en la calle, informa el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

El hombre tomaba medicación y durante el día no había presentado problemas de salud, informaron al corresponsal fuentes de la institución.

Horas después, en la tarde del miércoles, el hombre fue hallado sin vida en su cama. Se dio aviso a la Policía, a Fiscalía y las autoridades locales, el director del Mides de Salto Jorge Vaz Tourem y el director del centro coordinador de emergencias Aquiles Mainardi.

Homicidio en Salto. Foto: Hugo Lemos, Subrayado.
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