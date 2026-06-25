Murió un hombre mientras dormía en el cuartel Artigas de Salto, refugio del Mides

Hospital de Salto. Foto: archivo Subrayado.

Un hombre de 74 años murió mientras dormía en el cuartel Artigas de Salto, donde se abrió un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para personas que viven en la calle, informa el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

El hombre tomaba medicación y durante el día no había presentado problemas de salud, informaron al corresponsal fuentes de la institución.

Horas después, en la tarde del miércoles, el hombre fue hallado sin vida en su cama. Se dio aviso a la Policía, a Fiscalía y las autoridades locales, el director del Mides de Salto Jorge Vaz Tourem y el director del centro coordinador de emergencias Aquiles Mainardi.

En el cuartel Artigas de Salto hay 24 personas alojadas en el área abierta como refugio durante la alerta roja por frío extremo decretada por el gobierno para personas en situación de calle.

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