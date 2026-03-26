Mataron a un hombre en Puntas de Manga: los autores incendiaron el auto que usaron y escaparon en otro

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio. Casona donde ocurrió el homicidio en José Belloni y Cno. Benito Berges.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio. Camino Antares y Azotea de Berro, descampado donde fue incendiado el auto.

Un hombre de 32 años fue asesinado de varios disparos cuando llegaba a una casona en Puntas de Manga , sobre la hora 8:30 de este jueves. Lo hacía junto a su pareja cuando dos hombres encapuchados se bajaron de un auto y lo atacaron.

Según supo Subrayado, el hombre fue trasladado por su padre a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, pero no sobrevivió. En la escena el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos halló dos casquillos de pistola 9 milímetros.

Los autores del homicidio escaparon en el Chevrolet azul en el que se movían, hicieron 20 cuadras hacia el este de Puntas de Manga y lo abandonaron. Allí lo prendieron fuego y escaparon en otro.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio. Casona donde ocurrió el homicidio en José Belloni y Cno. Benito Berges.

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Ese descampado es en Camino Antares y Azotea de Berro, mientras que la casona donde ocurrió el crimen está ubicada en José Belloni y Camino Benito Berges. En ambas escenas trabaja la Policía en horas de la mañana.

La víctima tenía un antecedente penal de 2024, agrega la información policial.