En 25 de mayo

Mataron a un hombre de 48 años tras atacarlo con un arma blanca en Florida

El homicidio ocurrió en la localidad 25 de Mayo. El cuerpo de la víctima fue hallado en la calle Ramón Álvarez.

Foto: Presidencia. Localidad 25 de Mayo, Florida.

Un hombre de 48 años fue asesinado de cinco puñaladas en la noche de este jueves en la localidad 25 de Mayo, en Florida.

El cuerpo fue hallado sobre las diez de la noche en la calle Ramón Álvarez y una persona llamó al 911. Los efectivos que llegaron al lugar constataron que la víctima ya estaba sin vida y preservaron la escena.

La Policía Científica trabajó en el lugar en busca de indicios que puedan aportar datos a la investigación y así dar con el autor del homicidio.

Murió un hombre atropellado por el tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja. Foto: Emilio Rodríguez, corresponsal de Subrayado.
El fiscal a cargo del caso y autoridades policiales también estuvieron en el lugar. De momento, la Policía no ha brindado más información.

La localidad está situada al oeste de la ciudad de Florida, a unos 35 o 40 kilómetros de la capital departamental. Se encuentra cerca del límite con el departamento de San José y próxima al río Santa Lucía.

