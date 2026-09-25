RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAC EACHEN Y CAPITÁN VIDELA

Condenaron a 8 años y 6 meses al hombre que asesinó a otro de un disparo en la zona de Parque Batlle

El crimen ocurrió en la madrugada del jueves frente a una casa en Mac Eachen y Capitán Videla. La víctima había ido al lugar en su auto junto con un amigo que huyó corriendo.

El lugar del homicidio, en Mac&nbsp; Eachen y Capitán Videla. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El lugar del homicidio, en Mac  Eachen y Capitán Videla. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre fue condenado por el homicidio de otro, ocurrido en la madrugada del jueves frente a una casa, ubicada en Mac Eachen y Capitán Videla, en la zona de Parque Batlle.

El crimen ocurrió sobre las 2:00 de la madrugada. La víctima llegó en un auto Nissan con un amigo como acompañante. Frente a la vivienda había un grupo de personas. El hombre se bajó y discutió con uno de quienes estaban en el lugar. Luego, se escuchó un disparo de arma de fuego y la víctima cayó muerta al lado del vehículo.

Mientras tanto, el amigo salió corriendo hacia avenida Ricaldoni, paró un taxi y pidió que lo llevara hasta el complejo de viviendas INVE, en Malvín Norte. Luego, se supo que tenía una requisitoria por violencia doméstica.

El lugar del homicidio, en Mac  Eachen y Capitán Videla. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Seguí leyendo

Mataron a un hombre de 32 años en Parque Batlle: bajó del auto, discutió con otro y lo balearon

De acuerdo a información policial a la que accedió Subrayado, el hombre asesinado tenía cinco antecedentes penales, el último por hurto de 2023.

La Policía lo encontró con abundante sangrado en la cabeza y la puerta del vehículo abierta. En el lugar, no había casquillos de bala. Toda la escena fue periciada por Policía Científica.

Los investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía identificaron y ubicaron al amigo del hombre asesinado, que declaró como testigo del homicidio.

Los policías vigilaron la casa durante toda la noche, mientras la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, tramitó una orden de allanamiento para la vivienda señalada. El jueves de mañana ingresaron a la casa en busca de información y elementos para avanzar en la investigación y dar con el o los responsables del asesinato. Uno de los buscados se entregó a la Policía.

La investigación determinó que víctima y victimario se conocían.

Este viernes, el juez penal Fabio Assir dispuso la condena del detenido como autor de un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con un delito de porte de arma por reincidente y un delito de porte y tenencia de arma de fuego en espacio público a 8 años y 6 meses de cárcel.

Temas de la nota

Lo más visto

video
mirá qué implica

Llegó el fin de una era: el apagón analógico ocurrirá a la medianoche
OPERACIÓN TRAZADOR

Pablo Leiva conocía procedencia ilícita del dinero y tenía que introducirlo de forma legal al sistema financiero
LO ADELANTÓ NUBEL CISNEROS

Aviso a la población de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes
habló la fiscal

Hombre que vivía en la calle fue asesinado de un golpe en la cabeza en el Centro de Montevideo
OBLIGATORIO EN TODO EL PAÍS

Intendentes aprobaron reglamentación de monopatines eléctricos; uso individual con casco y chaleco, y pagarán seguro

Te puede interesar

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY
MONTEVIDEO

Marcha de la Diversidad 2026: la convocatoria fue en plaza Cagancha y se movilizan hacia la 1º de Mayo
El lugar del homicidio, en Mac  Eachen y Capitán Videla. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
MAC EACHEN Y CAPITÁN VIDELA

Condenaron a 8 años y 6 meses al hombre que asesinó a otro de un disparo en la zona de Parque Batlle
MSP confirmó muerte de un hombre por hantavirus en Colonia; el segundo caso en el departamento y en el país en 2026
CINCO CASOS EN EL AÑO

MSP confirmó muerte de un hombre por hantavirus en Colonia; el segundo caso en el departamento y en el país en 2026

Dejá tu comentario