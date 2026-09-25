Condenaron a 8 años y 6 meses al hombre que asesinó a otro de un disparo en la zona de Parque Batlle

Un hombre fue condenado por el homicidio de otro, ocurrido en la madrugada del jueves frente a una casa, ubicada en Mac Eachen y Capitán Videla, en la zona de Parque Batlle.

El crimen ocurrió sobre las 2:00 de la madrugada. La víctima llegó en un auto Nissan con un amigo como acompañante. Frente a la vivienda había un grupo de personas. El hombre se bajó y discutió con uno de quienes estaban en el lugar. Luego, se escuchó un disparo de arma de fuego y la víctima cayó muerta al lado del vehículo.

Mientras tanto, el amigo salió corriendo hacia avenida Ricaldoni, paró un taxi y pidió que lo llevara hasta el complejo de viviendas INVE, en Malvín Norte. Luego, se supo que tenía una requisitoria por violencia doméstica.

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De acuerdo a información policial a la que accedió Subrayado, el hombre asesinado tenía cinco antecedentes penales, el último por hurto de 2023.

La Policía lo encontró con abundante sangrado en la cabeza y la puerta del vehículo abierta. En el lugar, no había casquillos de bala. Toda la escena fue periciada por Policía Científica.

Los investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía identificaron y ubicaron al amigo del hombre asesinado, que declaró como testigo del homicidio.

Los policías vigilaron la casa durante toda la noche, mientras la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, tramitó una orden de allanamiento para la vivienda señalada. El jueves de mañana ingresaron a la casa en busca de información y elementos para avanzar en la investigación y dar con el o los responsables del asesinato. Uno de los buscados se entregó a la Policía.

La investigación determinó que víctima y victimario se conocían.

Este viernes, el juez penal Fabio Assir dispuso la condena del detenido como autor de un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con un delito de porte de arma por reincidente y un delito de porte y tenencia de arma de fuego en espacio público a 8 años y 6 meses de cárcel.