Mataron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años en la ciudad de Durazno

Alexis Duarte, subjefe de Policía de Durazno.

Un hombre de 33 años fue asesinado, pasada la última medianoche, en la ciudad de Durazno. Recibió un balazo en el pecho y, si bien fue trasladado a un centro médico, murió.

Tenía antecedentes penales en Montevideo y San José, informó a Subrayado el subjefe de la policía local, Alexis Duarte.

"En principio no se lo vincula a ningún grupo criminal de Durazno. (Los agresores) buscaban algo en la escena, revolvieron, presumimos que conocían a la víctima y fueron con un objetivo claro", expresó.

La Policía Científica trabajó en el lugar del crimen para relevar indicios que aporten a la investigación fiscal. Al momento no hay detenidos por el homicidio.

