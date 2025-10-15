RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en durazno

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años en la ciudad de Durazno

"Presumimos que (los atacantes) conocían a la víctima y fueron con un objetivo claro", dijo el subjefe de Policía de Durazno.

Alexis Duarte, subjefe de Policía de Durazno.

homicidio-policia-cientifica-policias-noche-escena

Un hombre de 33 años fue asesinado, pasada la última medianoche, en la ciudad de Durazno. Recibió un balazo en el pecho y, si bien fue trasladado a un centro médico, murió.

Tenía antecedentes penales en Montevideo y San José, informó a Subrayado el subjefe de la policía local, Alexis Duarte.

"En principio no se lo vincula a ningún grupo criminal de Durazno. (Los agresores) buscaban algo en la escena, revolvieron, presumimos que conocían a la víctima y fueron con un objetivo claro", expresó.

Dos accidentes en Durazno y Rocha. Foto: Policía Caminera.
La Policía Científica trabajó en el lugar del crimen para relevar indicios que aporten a la investigación fiscal. Al momento no hay detenidos por el homicidio.

