RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en maldonado

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre de 30 años en Pan de Azúcar

El homicidio ocurrió en la madrugada del sábado. Además, otro hombre recibió un roce de bala.

Foto: Subrayado. Pan de Azúcar, Maldonado.

Foto: Subrayado. Pan de Azúcar, Maldonado.

Un homicidio ocurrió sobre las dos de la madrugada de este sábado en la ciudad de Pan de Azúcar en Maldonado.

La Policía recibió información de que había un herido de arma de fuego sobre la calle Félix de Lizarza y acudió al lugar junto a médicos en una ambulancia. Sin embargo, la víctima ya había sido trasladada a un centro de salud.

“De las primeras averiguaciones se pudo establecer que la víctima habría mantenido una discusión con un hombre, quien se retiró del lugar y posteriormente regresó efectuando disparos con un arma de fuego hacia el herido, dándose luego a la fuga”, señaló la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

Foto: Presidencia. Aduana de Barra do Quaraí en Artigas.
Seguí leyendo

Investigan al encargado de una seccional policial que fue detenido en la frontera por presunta infracción aduanera

Los médicos informaron luego la muerte de la víctima por un disparo en el pecho. Era un hombre de 30 años con antecedentes penales, añade la información oficial.

Además, quien trasladó a la víctima recibió un roce de bala pero se encuentra fuera de peligro.

En la escena del crimen trabajó Policía Científica y concurrieron autoridades policiales. Personal del Departamento de Hechos Complejos asumió la investigación, en coordinación la Fiscalía de 2.° turno departamental.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Agustina pérez, experta en ciberseguridad

Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
SALUD PÚBLICA

MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
PASO DE LOS TOROS

Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
LA HISTORIA DE JUAN

Vivió años en la calle y el invierno pasado recurrió a dispositivos por el frío; ahora brinda servicio en los centros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Sábado con máxima de 4° y sensaciones térmicas de -3° a -5°, anunció Nubel Cisneros

Te puede interesar

Foto: Presidencia. Aduana de Barra do Quaraí en Artigas.
En artigas

Investigan al encargado de una seccional policial que fue detenido en la frontera por presunta infracción aduanera
Foto: Subrayado. Pan de Azúcar, Maldonado.
Homicidio en maldonado

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre de 30 años en Pan de Azúcar
Sábado ventoso y frío con lluvias aisladas; el domingo habrá heladas, anuncia Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sábado ventoso y frío con lluvias aisladas; el domingo habrá heladas, anuncia Nubel Cisneros

Dejá tu comentario