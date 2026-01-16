Un adolescente de 17 años fue asesinado en Piedras Blancas en Montevideo. Recibió un disparo en el pecho en la noche de este viernes.
Mataron de un disparo en el pecho a un adolescente de 17 años en Piedras Blancas
La víctima fue trasladada grave a la policlínica de Capitán Tula y allí falleció. Investigan el hecho.
El crimen ocurrió en Luciano Lira y Matilde Batlle Pacheco de Batlle y Ordóñez. Allí, la víctima recibió el disparo y quedó herida de gravedad, por lo que fue trasladada por un familiar a la policlínica de Capitán Tula. Una vez en el centro asistencial, falleció.
La alerta del sistema shotspotter se activó por 18 disparos en la zona del crimen.
Seguí leyendo
Adolescente de 17 años fue muerto por la espalda en Paysandú; investigan si fue durante una pintada
Temas de la nota
Lo más visto
testimonios
Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA
Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias
CONMOCIÓN Y HOMENAJES
Fray Bentos despidió a Jessica Maciel, docente y bancaria, fallecida en el parque del cerro Pan de Azúcar
REUNIÓN CON EMBAJADOR DE EEUU
Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"
video
Dejá tu comentario