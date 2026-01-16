Mataron de un disparo en el pecho a un adolescente de 17 años en Piedras Blancas

Un adolescente de 17 años fue asesinado en Piedras Blancas en Montevideo. Recibió un disparo en el pecho en la noche de este viernes.

El crimen ocurrió en Luciano Lira y Matilde Batlle Pacheco de Batlle y Ordóñez. Allí, la víctima recibió el disparo y quedó herida de gravedad, por lo que fue trasladada por un familiar a la policlínica de Capitán Tula. Una vez en el centro asistencial, falleció.