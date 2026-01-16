RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Mataron de un disparo en el pecho a un adolescente de 17 años en Piedras Blancas

La víctima fue trasladada grave a la policlínica de Capitán Tula y allí falleció. Investigan el hecho.

pasaje-piedras-blancas-crimen

El crimen ocurrió en Luciano Lira y Matilde Batlle Pacheco de Batlle y Ordóñez. Allí, la víctima recibió el disparo y quedó herida de gravedad, por lo que fue trasladada por un familiar a la policlínica de Capitán Tula. Una vez en el centro asistencial, falleció.

La alerta del sistema shotspotter se activó por 18 disparos en la zona del crimen.

