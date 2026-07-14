Daniel Sturla aseguró que el papa León XIV visitará la cuenca de Casavalle y el barrio Borro

El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, anunció este martes en rueda de prensa que cuando el papa León XIV visite Uruguay, en noviembre, lo llevarán especialmente a conocer la cuenca del Casavalle y el barrio Borro en Montevideo, “donde está el corazón de la Iglesia uruguaya”, señaló.

Sturla contó que representantes del Vaticano llegaron a Uruguay la semana pasada y recorrieron la zona en una visita de preparación para el viaje oficial del papa.

“Una de las visitas que hizo esta delegación fue a un lugar que está en el corazón de la Iglesia uruguaya, que es la cuenca del Casavalle. Y ahí, concretamente en la zona del barrio Borro hay una posibilidad muy cierta de que el papa vaya ahí. Nosotros queremos mostrarle al papa de algún modo todo lo que la Iglesia realiza”, dijo Sturla a la prensa.

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Y agregó: “Si uno en el Borro va y se pone donde esta la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en un radio de 10 cuadras para todos lados, hay una decena de obras sociales católicas”.

“Entonces es importante que se las mostremos al papa y que también esas personas puedan tener un encuentro con el santo padre. Eso es lo que queremos y eso sin dudas se va a realizar. Está dentro de lo que nosotros priorizamos en la agenda del papa en su visita a Montevideo”, destacó.

¿Irá al Parlamento?

Sturla fue consultado si está previsto que el papa visite el Parlamento, como propusieron legisladores de la oposición cuando se confirmó el viaje de León XIV a Uruguay.

La invitación generó ciertos reparos en quienes entienden que no es conveniente la visita del líder de la Iglesia Católica al Parlamento, por el carácter político que tendría en un país laico como Uruguay, que mantiene separada la Iglesia del Estado.

El cardenal aseguró que “normalmente los papas no visitan los Parlamentos”, y dijo que si lo hacen, “es una excepción”.

Al interior

El cardenal Sturla sí aseguró que el papa visitará Montevideo primero, luego Florida y “posiblemente” Paysandú.

En Montevideo irá al barrio Borro y la zona de Casavalle, como adelantó, mientras que en Florida encabezará la misa principal, “en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres”, dijo Sturla.

La “avanzada” del Vaticano ya visitó Florida y también Paysandú, aunque Sturla dijo que aún no está confirmada la presencia del papa allí.