Con goles de Arezo y Laxalt, Peñarol derrotó a Defensor Sporting en su visita al Franzini

Peñarol se llevó 3 puntos en su visita a Defensor Sporting este domingo al estadio Luis Franzini, por la segunda fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.

Los goles del carbonero fueron convertidos por Matías Arezo, de penal a los 2', y por Diego Laxalt a los 45', ambos en el segundo tiempo.

Para el comienzo de la etapa complementaria, el técnico mandó a la cancha a Trindade x Remedi, Umpiérrez x Togni y Arezo x Batista. Cuando corrían 19', salió Gularte e ingresó Lemos.

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Javier Cabrera, "El Cangrejo" ingresó en lugar de Angulo cuando corrían 26' del segundo tiempo.

"Creo que encontramos el gol al comienzo del segundo tiempo y eso nos dio tranquilidad. No tuvimos por ahí un gran juego, era un partido que había que ganar. Jugamos con muchas variantes pensando también en el partido del miércoles", dijo el técnico.

Y agregó: "Vamos a estar bien, había que sacar este partido y ahora sí a meternos en el partido del miércoles que tenemos que conseguir esa clasificación".

Los dirigidos por Diego Aguirre sumaron unidades para la Tabla Anual y en la tabla del Intermedio es el líder.

En la semana Peñarol enfrentó a Corinthians por Copa Libertadores, partido que lo dejó afuera del torneo intercontinental, pero se prepara para el partido ante Independiente de Santa Fe de Bogotá en busca de un lugar en la Copa Sudamericana.

El encuentro de esta tarde estuvo arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR estuvo a cargo de Leodán González.