Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a un hombre en moto

El autor llegó en una moto al lugar y disparó hacia la víctima, que era del barrio y hace poco vivía en esa cuadra, indica la información primaria.

Un hombre de 32 años fue asesinado en la tarde de este domingo en el barrio Casavalle, Montevideo.

El homicidio ocurrió sobre la hora 12:53 en la intersección de avenida General San Martín y Gustavo Volpe. Vecinos llamaron a la Policía al escuchar las detonaciones, mientras que el Ministerio del Interior informó que el sistema de detección de disparos también registró el ataque.

La víctima murió en el lugar tras ser baleada. En la escena los policías hallaron cinco casquillos y preservaron la zona mientras analizan cámaras de videovigilancia para determinar el recorrido del homicida e identificarlo.

Según información aportada a Subrayado, el autor llegó en moto y abrió fuego contra el hombre, que vivía desde hace tiempo en el barrio y recientemente se había mudado a esa cuadra. El cuerpo quedó dentro de la vivienda.

El fallecido tenía tres antecedentes penales. Durante la madrugada su casa ya había sido baleada y, de acuerdo con vecinos, en la noche previa también se habían escuchado disparos en la zona.

En esa misma cuadra, el 8 de marzo de 2025, un joven de 25 años había sido asesinado de un disparo en la cabeza.

