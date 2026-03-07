RECIBÍ EL NEWSLETTER
policiales

Fue formalizado el autor del homicidio de un hombre de 36 años en el puerto de Punta del Este

El autor tiene antecedentes penales y fue declarado inimputable, por lo que fue internado en el Hospital Vilardebó por 180 días.

policia punta del este

El cuerpo de un hombre fue sacado del agua en la escollera del puerto de Punta del este, el pasado 4 de marzo a la noche, donde se intentó reanimarlo sin éxito.

El hombre de 36 años presentaba una herida de arma blanca en el tórax.

Mediante análisis de cámaras de la zona, como así también el relato de testigos, se supo que tanto el fallecido como el autor del homicidio, eran conocidos de la zona portuaria y habían tenido una pelea.

accidente de transito fatal en villa colon, motociclista choco contra auto y perdio la vida
Seguí leyendo

Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida

El homicida es un hombre de 47 años, poseedor de antecedentes penales, el cual fue detenido minutos después a pocos metros del lugar, ya que aún se encontraba en la zona.

Tomó intervención en el hecho la fiscal letrada de 3.° turno, quien solicitó entre otras diligencias, que el detenido fuera sometido a pericias siquiátricas, las que resultaron en que el hombre era inimputable.

Se dispuso su formalización como autor inimputable de un delito de homicidio, disponiéndose su internación en el Hospital Vilardebó de Montevideo, por el plazo de 180 días.

Temas de la nota

Lo más visto

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
COMUNICADO

Falck Latam aclara que despidos en UCM serán en el ámbito administrativo y no se verá afectada la calidad del servicio

Te puede interesar

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
Archivo
salud

Proyecto propone que licencia maternal en prematuros comience a contabilizarse al finalizar la internación
Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida
policiales

Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida

Dejá tu comentario