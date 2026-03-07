Fue formalizado el autor del homicidio de un hombre de 36 años en el puerto de Punta del Este

El cuerpo de un hombre fue sacado del agua en la escollera del puerto de Punta del este , el pasado 4 de marzo a la noche, donde se intentó reanimarlo sin éxito.

El hombre de 36 años presentaba una herida de arma blanca en el tórax.

Mediante análisis de cámaras de la zona, como así también el relato de testigos, se supo que tanto el fallecido como el autor del homicidio , eran conocidos de la zona portuaria y habían tenido una pelea.

Seguí leyendo Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida

El homicida es un hombre de 47 años, poseedor de antecedentes penales, el cual fue detenido minutos después a pocos metros del lugar, ya que aún se encontraba en la zona.

Tomó intervención en el hecho la fiscal letrada de 3.° turno, quien solicitó entre otras diligencias, que el detenido fuera sometido a pericias siquiátricas, las que resultaron en que el hombre era inimputable.

Se dispuso su formalización como autor inimputable de un delito de homicidio, disponiéndose su internación en el Hospital Vilardebó de Montevideo, por el plazo de 180 días.