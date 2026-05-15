Mataron a tiros a un hombre de 31 años en el barrio Lavalleja Sur: el cuerpo fue hallado en un descampado

Foto: Subrayado.

Un hombre de 31 años fue asesinado a tiros y su cuerpo fue hallado en un descampado en Rambla Costanera y Máximo Santos, en el barrio Lavalleja Sur.

El homicidio fue a las 4:30 de este viernes. La víctima recibió un disparo en el pecho, otro en la pierna izquierda y en el cráneo se observan tres heridas corto contusas, según la información policial a la que accedió Subrayado.

A 100 metros del cuerpo, por la calle Máximo Santos, la Policía halló siete casquillos de pistola calibre 9 milímetros y manchas de sangre.

El fallecido tenía un antecedente penal. La investigación quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.