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Barrio aguada

Investigan la muerte de un hombre en un refugio que gestiona el Sinae en Aguada

El hombre pasó la noche en el refugio. A las 8:00 de este lunes, cuando lo llamaron para desayunar, no despertó.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.&nbsp;

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 

La Policía investiga la muerte de un hombre de 55 años ocurrida dentro de un refugio gestionado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Se trata de un centro de evacuación del Plan de Emergencia Nacional.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, la víctima pasó la noche en el refugio. A las ocho de la mañana, cuando trabajadores de la ONG que trabajan en el lugar la llamaron para desayunar, no despertó.

En principio, las autoridades manejan como principal hipótesis que se trató de una muerte natural. No obstante, efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar para hacer un relevamiento y las pericias correspondientes.

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Durante los trabajos de Científica, quienes se encontraban en el refugio fueron evacuados. El local está ubicado en la calle César Díaz, esquina Cuareim.

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