homicidio en florida

Mataron a tiros a un hombre de 27 años en la plaza San Cono en Florida

La víctima fue encontrada herida grave. Si bien ingresó al hospital local, murió a los pocos minutos.

Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado. Escena del homicidio en Florida.

Un hombre de 27 años fue asesinado pasadas las 23 horas de este jueves en la ciudad de Florida. Fue encontrado herido de gravedad en la plaza San Cono y trasladado al hospital local donde murió.

Vecinos llamaron al 911 para informar que habían escuchado disparos y que la víctima se encontraba grave. Médicos trasladaron en una ambulancia al herido, antes de la llegada de la Policía.

Minutos más tarde, la Policía recibió información desde el hospital que la víctima murió por heridas de arma de fuego. La Jefatura de Florida informó que el fallecido tenía antecedentes penales.

La plaza está ubicada en las calles José Enrique Rodó y Acuña de Figueroa, adonde trabajó la Policía Científica para recabar evidencia que aporte a la investigación.

No hay detenidos. La investigación del homicidio está a cargo de la Fiscalía.

