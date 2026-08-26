Mataron de dos tiros en la espalda a un hombre en Parque Guaraní; su cuerpo fue hallado al lado de una cañada

La Policía trabaja en la escena ubicada en Maestra Aurelia Viera esquina Tupan. Foto: Subrayado.

Un hombre, de quien aún no se tiene identificación, fue asesinado en el barrio Parque Guaraní, lindero a Flor de Maroñas, en Montevideo.

Recibió dos disparos en la espalda. Su cuerpo fue hallado en la mañana de este miércoles, a metros de una cañada existente en el lugar, en Maestra Aurelia Viera esquina Tupan.

La Policía trabajó en la escena durante la mañana, no fue hallado ningún casquillo de bala.

En la mañana de este miércoles también fue asesinado un adolescente de 15 años en el barrio Los Sueños, cerca de Manga. Es una segunda escena donde trabaja la Policía en la mañana, aunque los casos no están relacionados.