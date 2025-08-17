Siete personas murieron este domingo cuando atacantes abrieron fuego en un billar en una ciudad en el noroeste de Ecuador, en medio de la ola de violencia y masacres que vive el país, informó la policía.
Masacre en Ecuador: con los rostros cubiertos y armas largas entraron a un billar y mataron a siete personas
El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad. Ocurrió en la zona de bares de la ciudad de Santo Domingo, a 160 kilómetros de Quito.
Los atacantes, con capuchas negras y armas largas, dispararon a varias personas en un billar de la zona de bares de Santo Domingo, una ciudad a unos 160 km al oeste de Quito, según imágenes difundidas en redes sociales. El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Hay "siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego" por lo que estamos en "tareas investigativas para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables", dijo la policía nacional en un chat de periodistas, sin dar más detalles.
FUENTE: AFP
