Más de cinco años de cárcel para el "lugarteniente" del Betito Suárez: le regenteaba bocas de drogas

La Justicia condenó a cinco años y medio de cárcel a un hombre identificado como lugarteniente de Gerardo “ Betito ” Suárez , por su rol en la gestión de bocas de venta de droga.

El ahora condenado había sido detenido en noviembre de 2025 durante una serie de allanamientos realizados por la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, en los que también fue detenido Suárez, socio del narcotraficante Sebastián Marset.

En esos operativos cayeron varios integrantes de la banda, entre ellos quien se encargaba de regentear bocas de venta de droga de la organización. Desde entonces permanecía en prisión preventiva y ahora resultó condenado.

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Según supo Subrayado, la Justicia le tipificó los delitos de organización de actividades de narcotráfico, negociación de drogas y estafa, en calidad de coautor, y lo condenó a cinco años y medio de cárcel.

De acuerdo a la investigación, el hombre cumplía un rol clave dentro de la estructura, ya que coordinaba el funcionamiento de las bocas vinculadas a la organización liderada por Suárez.

La investigación continúa: “Betito” Suárez sigue en prisión preventiva y hay otros integrantes de la banda que también aguardan resolución judicial.