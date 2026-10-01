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CANELONES

Más de 90 familias de Paso Pache reclaman viviendas de Mevir; Lima respondió que "hay espacio para otras intervenciones"

Las intervenciones aprobadas hasta 2028 en Canelones incluyen construcciones en Empalme Olmos y Paso de la Cadena. "No hay que descartar ninguna opción, ninguno de los planteos, tenemos varios planteos vinculados con Canelones", dijo el presidente de Mevir.

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Más de 90 familias de la localidad de Paso Pache en Canelones están gestionando ante Mevir sus soluciones habitacionales desde hace casi diez años.

"Venimos peleando desde 2017", aseguró Sebastián, uno de los vecinos. Tienen dos terrenos, de los cuales Mevir ya tiene los planos y los números de padrón.

Durante el período pasado, una de las dificultades era que sobre uno de los terrenos pasaba una pequeña cañada. Los vecinos tuvieron dos reuniones con el presidente de Mevir, Andrés Lima, en las que se le dijo que en otras localidades hay complejos de viviendas construidos próximos a cursos de agua, según dijo uno de los voceros.

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Los vecinos reclaman una definición del gobierno y que se cumpla con la construcción de sus casas. Además, se mostraron sorprendidos porque en la presentación de Lima ante el Congreso de Intendentes sobre los proyectos para el quinquenio no estaban incluidos, aseguran.

Lima habló con Subrayado sobre el reclamo de los vecinos de Paso Pache y aseguró que en las intervenciones aprobadas hasta 2028 en Canelones, se incluyen construcciones en Empalme Olmos y Paso de la Cadena.

Tras reuniones con el intendente de Canelones, Francisco Legnani, Lima indicó que "hay espacio para resolver otras intervenciones en el país y, en este caso, en Canelones".

"No hay que descartar ninguna opción, ninguno de los planteos, tenemos varios planteos vinculados con Canelones", afirmó. "Nadie puede entender de que su planteo hoy está negado", agregó.

Canelones es el departamento con mayor cantidad de viviendas de Mevir con más de 5.000 soluciones habitaciones construidas desde la creación de la institución en 1967.

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