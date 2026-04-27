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hubo al menos seis voladuras de techo

Más de 60 intervenciones de Bomberos por los fuertes vientos; el Parque Rodó se cubrió de arena y una playa de hielo

Árboles y columnas caídas, y voladuras de techo en las últimas horas por los fuertes vientos que afectan departamentos costeros.

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Registro de un árbol caído sobre una casa en Barra de Chuy. Foto: Willan Dialutto.&nbsp;

Registro de un árbol caído sobre una casa en Barra de Chuy. Foto: Willan Dialutto. 

La Dirección Nacional de Bomberos informó que sus efectivos trabajaron hasta el momento en 65 intervenciones (44 en zona metropolitana, 21 en Maldonado y Rocha) por el efecto de los fuertes vientos, que afectan sur y este del país. Los últimos datos son de la mañana de este lunes.

Entre las afectaciones más graves, levantamientos de techo, se produjeron seis. Dos en la zona de Centro y Cordón de Montevideo, una en Parque del Plata y tres en la ciudad de Maldonado.

También hubo al menos 31 árboles caídos reportados. De estos, 13 fueron en Montevideo (seis en Belvedere, tres en Carrasco, uno en Casavalle, dos en Centro y Cordón, uno en Maroñas), tres en Canelones (Las Piedras, Parque del Plata y Solymar), seis en ciudad de Maldonado, tres en Piriápolis, uno en San Carlos, tres en La Paloma, uno en Castillos y otro en Chuy, en cifras de Bomberos.

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También se registraron columnas caídas en Las Piedras y Maldonado ciudad.

Por su parte, la Intendencia de Canelones relevó unos 60 pedidos de asistencia por parte de su ciudadanía: 34 por caída de árboles, 21 por afectaciones en tendido eléctrico, cuatro por calles cortadas y uno por daños en vivienda.

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En Barra del Chuy, sobre las 16:00 horas del domingo, se registró una granizada que cubrió la arena de la playa. Un lugareño lo registró con su celular.

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Los fuertes vientos en Montevideo cubrieron de arena el Parque Rodó y así se veía esta mañana de lunes.

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