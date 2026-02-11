Empresa BASF informará este miércoles a sus trabajadores el recorte de la plantilla

La empresa BASF Services Americas comunicará este miércoles a sus trabajadores el inicio de un proceso de reestructuración que implicará el despido de entre 30% y 40% de su plantilla en Uruguay . La firma, que ocupa a unas 1.200 personas en su sede del World Trade Center de Montevideo, continuará operando en el país, aunque con actividad reducida.

Según la información adelantada por Subrayado , la reducción será paulatina. Fuentes empresariales indicaron que la decisión responde a los altos costos en Uruguay y a la posibilidad de prestar los mismos servicios desde otros destinos a menor costo. También señalaron que la adopción creciente de inteligencia artificial en distintas áreas forma parte del nuevo escenario.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a Subrayado que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se enteró de la decisión a través de la prensa y que citará a la empresa para interiorizarse sobre la situación . Señaló que se trata de dinámicas que se están dando a nivel global y mencionó versiones sobre un eventual traslado de operativas a India por mayores ventajas competitivas.

Barrios expresó la preocupación del gobierno y afirmó que se trabaja con Inefop en capacitación y herramientas para la reinserción laboral, además de los mecanismos ya previstos como el seguro de desempleo.

Desde la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), su presidente Amilcar Perea manifestó preocupación y sostuvo que el problema de competitividad no es puntual de una empresa, sino que responde a la estructura de costos del país y a la evolución del dólar en los últimos años.

Perea recordó además antecedentes recientes en el sector de servicios globales, como el cierre de operaciones de otras compañías tecnológicas, y advirtió que la pérdida de competitividad afecta a distintas áreas, no solo a las vinculadas a tecnología.

El titular de CUTI señaló que la situación responde a un contexto coyuntural del país y remarcó la necesidad de políticas que atiendan el impacto de los costos y del tipo de cambio en un sector que compite a nivel internacional.