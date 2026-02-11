Cometió violenta rapiña en un ómnibus, lo identificaron y fue detenido en un comedor del Mides

Video cedido a Subrayado. La rapiña fue en ómnibus de Cutcsa en octubre.

Un hombre de 38 años, encapuchado y escondiendo un cuchillo, esperó a que el ómnibus de Cutcsa en el que viajaba se vaciara. Al llegar a la intersección de Emilio Ravignani y Nuñez de Arce, en La Cruz de Carrasco, sacó el arma blanca y rapiñó al chofer de 31 años.

Fue en la noche del pasado 29 de octubre. El rapiñero se acercó al conductor, sacó el cuchillo del bolsillo y se lo puso en el cuello al trabajador. Lo mantuvo así durante 30 segundos con el ómnibus en marcha. Mientras lo amenazó, le robó el dinero de la recaudación y escapó.

La investigación de la rapiña recayó en policías del Departamento Bus Seguro de la Zona III, que realizaron tareas de inteligencia y lograron identificar al rapiñero. Determinaron que iba todos los días a retirar alimentos a un comedor del Instituto Nacional de Alimentación del Mides, ubicado en La Unión.

Este martes los efectivos fueron al lugar y casi a las dos de la tarde lo vieron retirando comida. Al identificarlo resultó ser el mismo hombre que, para los policías, se subió en octubre al ómnibus con el cuchillo, por lo que fue detenido.

El hombre tiene cinco antecedentes penales, el último de 2024 por un delito de violencia doméstica agravada y reiterados delitos de desacato. Fue puesto a disposición de Fiscalía de Flagrancia de 4.° turno.