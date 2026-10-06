Más de 4.000 mujeres se encontraron en el Parque Rodó para correr juntas contra el cáncer de mama

Madres corriendo con sus hijas, grupos de amigas, compañeras de trabajo y mujeres que fueron solas. Junto a ellas, niños y hombres que corrieron o alentaron desde el costado. El sábado 3, más de 4.000 personas se reunieron en las Canteras del Parque Rodó para la 12ª edición de la 5K Juntas contra el Cáncer de Mama, un encuentro muy emocionante y movilizador para las mujeres que corrieron por ellas mismas o por otras.

Más que una carrera, fue un momento de encuentro y compromiso con la prevención. La convocatoria volvió a superar las expectativas: se amplió el cupo y, aun así, las inscripciones se agotaron diez días antes, por segundo año consecutivo.

La carrera se realiza cada año en octubre, el mes dedicado a la concienciación sobre el cáncer de mama en todo el mundo. Para quienes enfrentan la enfermedad y para quienes las acompañan, la jornada es también un espacio de esperanza y motivación.

Organizada por Ser y SiSi, la 5K se realiza en apoyo a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que trabaja durante todo el año en prevención, educación y promoción de la salud en todo el país. La jornada amplifica el mensaje que la Comisión sostiene todo el año: informarse y realizarse los controles recomendados marca la diferencia.

Cortesía de Paula-Stratta

"En Danone tenemos la misión de llevar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible. Desde ese lugar, impulsar iniciativas que unen a la comunidad y generan conciencia es algo que nos enorgullece. Ver a 4.000 personas reunidas por esta causa nos reafirma en el compromiso de generar espacios como este, donde las personas se encuentran y se cuidan", expresó Tábata Imbriaco, Directora de Comercial & Marketing de Danone.

Por su parte, Florencia Ferrari, gerenta de Marketing de Grupo Axo, destacó el sentido colectivo de la jornada: "La 5K es mucho más que una carrera: es un espacio para encontrarnos, acompañarnos y hacer visible una causa que nos importa a todas y todos. Que este año hayamos ampliado el cupo y vuelto a agotarlo diez días antes demuestra la fuerza de esta comunidad y las ganas de seguir sumándose".

Todo lo recaudado es donado íntegramente a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, para sostener sus actividades de prevención, educación y apoyo en todo el país.