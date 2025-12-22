RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY 11 CASOS CONFIRMADOS

Más de 20 epidemiólogos recorren Fray Bentos para detectar personas con síntomas y contactos de casos de sarampión

Pese al número de casos, las autoridades sanitarias están en alerta debido a la alta transmisibilidad de la infección. "Estamos tan en alerta y en cuidado para evitar la diseminación de la enfermedad", afirmó Fernanda Nozar del MSP.

epidemiologos-msp-recorrida-fray-bentos-sarampion

El Ministerio de Salud Pública (MSP) desplegó este lunes un equipo con más de 20 epidemiólogos públicos y privados en Fray Bentos, Río Negro, para detectar personas con síntomas y contactos de los casos de sarampión.

Actualmente, hay 11 casos confirmados de la enfermedad en el departamento y otras personas con cuadros sospechosos, que presentan sintomatología compatible, como fiebre u otros síntomas.

La directora de Salud del MSP, Fernanda Nozar, indicó que la tarea se concentra en la búsqueda de personas que pueden ser catalogadas como contactos de los casos confirmados y definir si tienen la inmunización correcta contra la enfermedad. Sostuvo que al establecer el nivel de inmunización se definirá el riesgo probable de infección o no.

Pese al número de casos, las autoridades sanitarias están en alerta debido a la alta transmisibilidad de la infección. "Por eso, estamos tan en alerta y en cuidado para evitar la diseminación de la enfermedad", afirmó.

Nozar recomendó a las personas vacunarse de forma adecuada para evitar contagios de la enfermedad, así como que los infectados o quienes tengan riesgo potencial de contagio, mantengan contacto con otras.

La directora de Salud explicó que los casos de sarampión de Fray Bentos tienen nexo epidemiológico con el brote inicial de San Javier, de origen importado. "Eso no es menor desde el punto de vista epidemiológico, porque todavía no estamos hablando de que el sarampión esté circulando en el país", aseguró. Nozar recordó que Uruguay está catalogado como un país libre de la enfermedad con casos originados en el exterior.

Las autoridades buscan evitar la circulación endémica del sarampión en Uruguay, con la aparición de casos regulares de la enfermedad en el país. Destacó la efectividad de los planes de vacunación para la erradicación de la infección.

