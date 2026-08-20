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lo informó el intendente

Más de 1.600 personas están fuera de sus hogares por las inundaciones en Treinta y Tres

El intendente Mario Silvera informó que al menos 100 personas fueron evacuadas formalmente y unas 1.500 se autoevacuaron debido a la crecida de ríos y arroyos.

Foto: Intendencia de Treinta y Tres. Inundaciones, crecida del río Olimar.

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Las intensas lluvias provocaron una situación crítica en el departamento de Treinta y Tres, donde más de 1.600 personas debieron abandonar sus hogares, según informó el intendente Mario Silvera en Arriba gente de Canal 10.

De ese total, al menos 100 personas fueron evacuadas formalmente y se encuentran alojadas en el gimnasio municipal y en el estadio principal. Otras unas 1.500 personas decidieron autoevacuarse ante la crecida.

La situación también afecta a otras localidades del departamento. En Vergara, por ejemplo, se hay alrededor de 10 personas evacuadas.

Foto: Policía de Río Negro. Corte en ruta 20.
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Silvera explicó que la crecida se debe tanto a las lluvias registradas en el departamento como al aporte de agua proveniente de la cuenca alta del río Olimar y otros afluentes de la zona.

La información oficial de Cecoed establece que el río Olimar, en la mañana de este jueves, se encuentra con 8,80 metros sobre el cero de la escala a esta hora (estable).

Instituciones locales y organismos nacionales coordinan la asistencia a las personas afectadas por las inundaciones.

El intendente también señaló que el Ministerio de Vivienda entregó recientemente 28 viviendas a familias en situación vulnerable. De esas, 15 ya fueron ocupadas por familias afectadas por las condiciones climáticas. "Solicitamos que fueran entregadas para estas familias", señaló.

Este miércoles se realiza una reunión en el Congreso de Intendentes con representantes del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), con el objetivo de coordinar acciones y pedir apoyo económico y logístico al gobierno nacional.

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