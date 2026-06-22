El Ministerio de Trabajo realizará este lunes a las 12:00 un nuevo sorteo del programa “Uruguay impulsa: trabajo y capacitación”. Se transmitirá en vivo en el sitio de la inscripción web y, además, los resultados estarán disponibles a partir de las 17:00 en el sitio web de Uruguay Impulsa.
Más de 136.000 personas se inscribieron al programa laboral Uruguay Impulsa y el sorteo se realiza este lunes
El sorteo será en el mediodía de este lunes y se podrá seguir en vivo en el sitio web de la inscripción.
Mariana Chiquiar, subdirectora de Empleo, dijo al programa Arriba gente de Canal 10 que hubo 136.822 inscriptos, pero luego se hizo un filtro para definir quiénes cumplían con los requisitos.
La iniciativa, de alcance nacional, busca promover la inserción y reinserción laboral de personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables en todo el país, señala el gobierno.
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El programa es llevado adelante de forma conjunta por el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo y capacitación para los participantes.
Las inscripciones para esta instancia se realizaron entre el 1.° y el 10 de junio.
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