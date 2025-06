Mary Poppins, una película de Disney que conquistó los corazones de varias generaciones

Este intérprete, cantante y bailarín disfruta actualmente de sus 99 años en plena actividad. Lleva adelante su vida personal junto a su esposa 46 años menor. Una leyenda de Hollywood visto entre escenarios teatrales, series de televisión y una filmografía de 30 películas, una carrera que inició en 1963.

Walt Disney lo elige para acompañar a Julie Andrews en 1964 para la producción “Mary Poppins”, donde el visionario productor combinaba personajes en acción real, con dibujos animados, bailes y canciones.

Era la historia de una niñera mágica que llega a la vida de la familia Banks para hacerse cargo de dos pequeños. Fantasía y magia predominaban en la trama. Fue estrenada con gran éxito de público y crítica, considerada hoy una obra maestra del género musical, aún con los reparos de la novelista británica Pamela Travers. Pero fue siempre el deseo de la hija de Disney que comprara los derechos para llevar la obra literaria a la pantalla.

El film fue nominado a 13 premios Oscar, ganando como mejor película.

Dick Van Dyke recuerda con cariño la ayuda de Andrews a superar las dificultades para cantar. El comediante, con varios años arriba, sigue participando de varias obras musicales dando sus mejores dotes como cantante y bailarín.

A sus pasados 90 años recibió un merecido homenaje en Disneylandia, consolidando su estatus como uno de los actores más versátiles, recordando con orgullo el rol que le abrió las puertas del séptimo arte.

Van Dyke se acerca a cumplir ahora sus 100 años. Ha realizado un video rodeado de su familia y nietos. Ha declarado con orgullo “la vida me ha tratado muy bien, no me puedo quejar. Y estaré pronto para un próximo viaje".