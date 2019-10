Martínez repasó logros en lo económico y Lacalle Pou le pidió que dijera si subirá impuestos

El candidato por el Frente Amplio hizo un repaso de las cifras económicas y comparó la situación actual con la que se vivía a la salida de la crisis de 2002, afirmando que ahora es mucho mejor.

A su turno, Luis Lacalle Pou comenzó diciendo que el Frente Amplio incumplió sus promesas, subiendo impuestos y tarifas.

Pidió entonces saber si Martínez subirá o no los impuestos y expresó: “Me parece fundamental que el candidato del Frente Amplio nos aclare qué es lo que va a hacer”.

Durante su derecho a réplica, Martínez respondió haciendo referencia al recorte de gastos que propone Lacalle Pou y cuestionó la ley de urgencia que planteó el candidato nacionalista.

En su respuesta, el candidato nacionalista dijo: “como supuse no es creíble la propuesta, no se la juegan a decir qué van a hacer”, en referencia a que no dijo si evitaría una suba de impuestos, e hizo referencia al “despilfarro” en ANCAP.