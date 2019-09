Martínez cuestionó a los candidatos que en campaña prometen no subir impuestos

“El que diga eso y esté seguro de que lo va a cumplir, creo que no está entendiendo lo que pasa en el mundo”, dijo el candidato a la Presidencia de la República por el Frente Amplio en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

“En una economía donde cambian los parámetros, quién puede asegurar que la situación no te obligue a hacer una adecuación impositiva”, agregó ante empresarios y dirigentes políticos.

“En la Intendencia (de Montevideo) dijimos, nuestra meta es no subir los impuestos, y una vez bajamos la tasa general y no subimos ningún impuesto. Y yo me siento orgulloso, algo que era un objetivo, lo cumplimos en la Intendencia”, recordó.

“En este mundo, atarse las manos por la contienda electoral, que te lleva a prometer cosas fáciles, yo por lo menos me sentiría un irresponsable con mi pensamiento”, dijo Martínez.

El candidato del Partido Nacional a la Presidencia Luis Lacalle Pou aseguró en esta campaña electoral que si llega al gobierno no subirá impuestos y bajará las tarifas públicas, en particular la eléctrica (UTE) y los combustibles (ANCAP).

Por su parte, el candidato del Partido Colorado a la Presidencia Ernesto Talvi dijo que desde el punto de vista económico no se pueden subir más los impuestos porque sería contraproducente.

Martínez dijo que “tal vez importa más ver cada caso, que decir una promesa”. “A parte decís eso y descubrís que hay un sector que tiene márgenes de ganancia descomunal, que a parte el Estado lo está ayudando demasiado, le subís un impuesto y se arma una guerra ciudadana”, concluyó.