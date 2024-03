Martina Casás: "Lo consideraba una figura paterna" pero "él recibía esos mensajes con una óptica de deseo sexual"

Casás dijo que las expertas señalan en el informe que “no pueden establecer un dictamen por falta de herramientas de investigación y sugieren esperar las actuaciones del Poder Judicial”. A lo que finalmente, el tribunal afirma que “existen elementos de que hubo acercamiento físico, pero que no fueron rechazados”, sostuvo la diputada suplente, punto que es cuestionado con sus descargos. “Que no haya rechazo, no significa que haya consentimiento”, afirmó la denunciante y que eso está establecido en la ley y en los protocolos de género.

“Lo que pasa es que este dictamen se basa en los elementos que aportó Tato Olmos, yo no aporté evidencia de chats”, sostuvo. “Yo no considero que los chats sean elementos probatorios de consentimiento, porque son chats en conversaciones normales donde yo le decía: ‘te mando mil abrazos’, ‘te mando besos’ y él también”, agregó. “Yo lo consideraba una figura paterna, entonces yo le mandaba esos mensajes como en cariño filial y claramente él recibía esos mensajes con una óptica de deseo sexual”, remarcó.

Contó que varias veces se sintió intimidada y en situaciones no deseadas, y que tuvo rechazo físico al acercamiento. “Él es una persona que mide 1,90 y que cuando me abrazaba yo me hacía lo más chiquita que podía, porque no quería eso”, aseguró. “Sí, hubo rechazo físico, pero el tema es que como en toda violencia de este tipo no hay testigos y yo no tengo pruebas”, reconoció.

Casás dijo que la situación fue sostenida en el tiempo, en la que Olmos fue cruzando distintas barreras corporales. “De un beso en el cachete pasa a ir acercándose a la boca o me daba besos en la nariz o cosas como que yo decía: ‘qué raro’ o ‘qué desubicado’, pero no sabía expresarlo”, dijo. “También pasó de que me diera un abrazo y que hiciera contacto con mis glúteos o cosas por el estilo. Eso es lo que configura el abuso”, indicó.

La legisladora suplente dijo que cuando denunció a Olmos una de las primeras acciones del diputado fue llamar al nacionalista Sebastián Andújar (entonces presidente de la Cámara de Diputados) y le dijo: “cometí un error, le di un beso a Martina”. “Él acepta que hacía esas cosas y el dice (la frase): ‘cometí un error’. Que ahora salga a decir que le sorprende o que era una relación consensuada, claramente es para desvirtuar y descomplejizar que él estaba infringiendo mi confianza y que él estaba realmente acosando sexualmente de mí”, sentenció.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, informó que el Plenario Nacional analizará el tema este sábado.

PEREIRA OLMOS

Por su parte, el abogado de Gustavo Olmos, Diego Camaño, dijo que Casás "instaló una condena pública sobre alguien inocente".