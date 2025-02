Martín Lema planteó cerrar TV Ciudad y el Casino Municipal si es intendente: "Un tema de prioridades", dijo

“Cuando recorremos, cuando visitamos, la gente se queja de que no se levanta la basura, de que las calles están rotas, de que las veredas están en mal estado, de que para trasladarse de un lugar a otro en la capital, demora mucho tiempo que pierde con sus afectos en lo laboral o recreativo. Entonces, si nosotros tenemos esas falencias por servicios que no se están dando, tenemos que apuntar cambiar para bien la calidad de vida de esa gente, y en este momento necesitamos ordenar prioridades para concentrarnos en ese tipo de respuestas”, explicó.

En ese sentido, remarcó: “Si vos no estás recogiendo la basura, no estás arreglando las calles, no estás arreglando las veredas, no le das movilidad al tránsito, pero estás abrazado a un casino municipal o a un canal de televisión, no resulta lógico”.