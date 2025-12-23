Este martes 23 de diciembre comenzó templado y húmedo, con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas matinales.
Martes muy caluroso, con temperaturas que superan los 30 °C en todo el país: mirá el pronóstico
Nubel Cisneros advierte que la tarde será calurosa, con sensaciones térmicas elevadas.
El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, señaló que la tarde seguirá cálida a calurosa. Advirtió que habrá sensaciones térmicas elevadas y cielo ligeramente nublado.
Las temperaturas permanecerán agradables durante la noche.
Nubel Cisneros anunció viernes de calor "sofocante" con máxima de 36 °C en el sur: el pronóstico
De acuerdo al pronóstico, las temperaturas máximas previstas superarán los 30 °C en todo el país. Mirá el detalle, por zonas.
NORTE:
MÁX.: 38 ºC
MÍN.: 20 ºC
SUR:
MÁX.: 36 ºC
MÍN.: 20 °C
ESTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C
OESTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 20 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 22 °C
