Nubel Cisneros prevé tiempo frío de mañana y de noche, pero de fresco a cálido incluso de tarde, con máximas aún por encima de 20º.
Comienzo de semana frío de mañana y de noche, de fresco a cálido en la tarde, con lluvias en el norte
Nubel Cisneros prevé tiempo frío de mañana y de noche, pero de fresco a cálido incluso de tarde, con máximas aún por encima de 20º. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza muy fría a fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará templada a cálida con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
El martes tendremos una mañana con abundante nubosidad en la zona norte inestabilizando el área. La tarde continuará fresca, de templada a cálida con nubosidad variable permaneciendo inestable la zona norte con algunas lluvias aisladas.
Programa Uruguay Impulsa dará trabajo a personas que viven en la calle y a recién liberados
El miércoles comienza fresco con mucha nubosidad en la zona norte y con neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con abundante nubosidad desmejorando hacia la noche por el oeste con lluvias aisladas.
Lunes 4
Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º
Martes 5
Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º
Miércoles 6
Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 18º
Dejá tu comentario