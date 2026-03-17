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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Martes caluroso, con tormentas y lluvias después del mediodía, luego baja la temperatura

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este martes, con tormentas y lluvias desde el mediodía y durante toda la tarde y noche, con posterior descenso de temperatura. El detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este martes, con tormentas y lluvias desde el mediodía y durante toda la tarde y noche, con posterior descenso de temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta templada y húmeda con progresivo aumento de nubosidad, volviendo inestable la zona suroeste. En la tarde seguirá el tiempo inestable con pasaje de mucha nubosidad generando tormentas y lluvias, mejorando hacia la noche por el oeste con descenso de temperatura.

El miércoles tendremos una mañana templada con restos de nubosidad en la frontera noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche estará fresca con nubes dispersas.

Imagen: Rampla en redes sociales.
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El jueves comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. En la tarde continuara cálido a caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

Martes 17

Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º

Miércoles 18

Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 20º

Jueves 19

Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º

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