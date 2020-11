Mario Saralegui hizo autocrítica por sus participaciones en Twitter: "el pajarito está apenado"

Sin embargo, promete dar pelea porque “falta mucho campeonato y quedan dos clásicos por jugar”.

“El problema es que no es sólo Nacional; hay otros equipos que están haciendo un buen campeonato. Pero también está el Clausura, que te da una chance. No es sólo la Anual la que juega”, dijo.

Sus dichos en redes sociales han in crementado su imagen polémica. Desde que escribió "Va bala" -algo que muchos creen es una humorada y otros una invitación a la violencia-, Saranlegui ha polarizado todo lo que ha escrito en Twitter.

“El Pajarito está con una pena más grande que la mía. Está apenado. El Twitter es bravo y peligroso”, reconoce.

En su cuenta escribió la alineación de un equipo 12 horas antes del partido, luego llamó "gallineta" a Nacional, ha polemizado sobre ética con otros entrenadores y se ha comunicado con hinchas y contras a través de sarcasmos que pueden chocar con su estatus de entrenador de Peñarol

Las retos y sanciones que debe afrontar son tanto adentro como afuera d ela cancha.

Conmebol lo suspendió por tres partidos luego de agredir a los árbitros en el partido por Libertadores que Peñarol le ganó al Paranaense. Además se le aplicó una multa de 7.000 dólares.

Admite que esperaba un castigo más duro porque “el error es obvio”. "Peñarol manejó el tema, con mucha inteligencia”, dijo el DT. "Hubo un gran trabajo de parte de Peñarol y una gran influencia en Conmebol. Nos posiciona en un lugar que, por momentos, parecía que habíamos perdido. Eso es más importante para el club que para mí”, dijo al programa 100% Deporte, de Sport 890.

Ante Defensor las cosas no le pudieron salir peor. Después de la derrota de la primera fecha, en la que jugó con suplentes, Saralegui salió a la cancha en la segynda fecha con un equipo mixto. Pero la exigencia que le plantearon los violetas lo obligaron a que muchos titulares jugará más tiempos del que tenía planeado. Para colmo el equipo se quedò con las manos vacías y comprometido físicamente de cara a la revancha con los de Liniers.

“No podía jugar ese partido sólo con suplentes. Después de que pasan las cosas uno vuelve a pensarlas. Yo quería que los jugadores jugaran medio tiempo, pero por cómo se dio el partido me obligó a que algunos jugaran los 90 minutos e hicieran un desgaste importante”, señaló.

Y agregó: “A veces pensás algunas cosas en tu casa y se dan otras. Yo había mirado el partido de Defensor con Danubio, y nada que ver. Más allá de la alineación, nos sorprendieron en la parte táctica con un pressing alto que nos complicó. No pudimos nunca armarnos y quedaban las distancias largas. En el primer tiempo pasó todo lo que no tenía que pasar”.

Peñarol hoy no tiene plantel para variar tanto de jugadores.

“Lo ideal sería tener dos equipos, como se tuvo siempre. Cuando ganábamos la Libertadores había dos equipos y acá no jugábamos nosotros (los titulares); en lo local jugaba un equipo alterno. Lo que pasa es que para eso hay que armar un plantel y trabajar con tiempo. Hoy tenemos jugadores en rojo; unos por falta de minutos y otros por exceso. No hemos logrado equilibrar eso y lamentablemente es ese el problema que estamos pagando”, dijo.

A futuro se puede cambiar, afirmó, “con otro tipo de trabajo y otra planificación”.

Uno de los suplentes que arrancó jugando ante Defensor Sporting fue Matías de los Santos, que volvió a jugar fuera de su puesto y se paró de volante por izquierda. A su entender “es el único que ha quedado de una generación en la que el mejor era él”.

“Cuando eran chicos no hablaban de Valverde; hablaban de él. Hoy en el fútbol hay que tener la capacidad de adaptarse a más de una posición. Tengo confianza en que se va a recuperar. Y si no puede jugar donde está jugando debería tener la chance de jugar por adentro”, admitió.

Saralegui cuenta desde esta jornada con el centrodelantero argentino Ariel Nahuelpan

Consultado por el interés que se rumoreó de parte de Universidad de Chile en los últimos días, Saralegui dijo que nadie del club lo llamó.

“Estamos metidos de cabeza en este partido (con Vélez Sarsfield) tratando de concentrarnos al máximo porque es el más importante del proceso que venimos haciendo”, dijo.

Explicó que fue un amigo que le habló de la posibilidad de la "U".

“Sebastián López, un amigo de toda la vida con el que jugué y que también es amigo de Abreu, como vive ahí hace años y es porfiado me quiere llevar a dirigir. Lo vi cuando fuimos a Chile y después no tuve contactos. Es una sorpresa, pero no me ha llamado nadie. Estamos metidos en esto a full y por el momento no hay nada”, aclaró el artiguense sobre el interés de la Uchi.

“Mi pensamiento es muy firme; hace muchos años que quería volver a mi club y lo que deseo es que las cosas salgan bien acá. El futuro siempre está por venir. Uno debe preocuparse por lo que hace hoy para que le vaya bien mañana. Si dejamos volar la cabeza en cosas que nos van a distraer, se complica”.