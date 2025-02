Mario Layera se reunirá con Víctor Björgan y evaluará su retorno a la Secretaría de Inteligencia, dijo

"Me voy a entrevistar con él como con todos los funcionarios y voy a evaluar", señaló, al ser consultado sobre si prevé reincorporar al asesor a la secretaría. "Mi idea es mantener la mayor cantidad (de funcionarios) y mover una mínima cantidad", dijo este viernes en el programa Arriba gente de canal 10.

Layera mantuvo este jueves una reunión con Garcé, la que calificó como positiva. "Se trataron detalles generales", resumió.

Seguridad: tema de preocupación.

Layera señaló este viernes en Arriba gente que "el problema que tiene el país con la seguridad sigue preocupando".

"Tenemos partes de nuestro territorio con niveles de violencia, los homicidios serían la forma de medirlos, que son muy altos (...) La mayoría queremos resolverlo. No hemos dado con las mejores soluciones. No estamos entendiendo el problema, en todos los niveles", expresó.

Y agregó: "El relato político electoral de este gobierno que se va es decir que fracasó el Ministerio del Interior. Me rotula de fracaso gente que técnicamente no tiene los elementos ni los conocimientos para hacerlo (...) Para mí hablar de fracaso es falta de respeto a las instituciones. Podemos cometer errores, está bien, se critica, pero descalificar absolutamente no es el camino. Si todos queremos tener un resultado beneficioso para la ciudadanía, tenemos que estar todos juntos".

Respecto al narcotráfico, el exdirector de la Policía dijo: "Tenemos un puerto, un espacio aéreo que está siendo vulnerado. Tenemos acopio (de drogas), no solo que pasa algún que otro cargamento. Tenemos acopio de grandes cantidades. Está pasando por abajo de los radares (...) Estos problemas abarcan a todo el Estado".

Layera indicó que "es una hipótesis fuerte" que algunos agentes están corrompidos por los narcotraficantes, que buscan facilitar su negocio. "Surgen actos de corrupción pequeños", señaló. Y ejemplificó con funcionarios "infiltrados" en las cárceles. "Ahí tenemos un gran problema", apuntó.

"No necesitamos un presupuesto extraordinario, necesitamos lograr que exista la conexión (de sectores del Estado). Es un problema de gestión. Lo que está sucediendo hoy es consecuencia de hace 20 años. Lo que hoy estamos haciendo con los niños, con la primera infancia... Hay una carencia", expresó.

Layera indicó que el equipo de la SIEE lo mantendrá en su mayoría. E indicó que priorizará algunos programas, de acuerdo a los recursos con los que cuente.

En otro tema, sostuvo que "la fuga de (Rocco) Morabito es un gran acto de corrupción". "Se falló con la inteligencia", reconoció.