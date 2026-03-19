Mario Bergara celebró aprobación del presupuesto para la IMM en la Junta, sin votos de la oposición

Foto: FocoUy. Mario Bergara, intendente de Montevideo.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, destacó la aprobación del presupuesto para la Intendencia de Montevideo, votado en la Junta Departamental. Agradeció a los ediles y recordó que el trámite “define prioridades” y “dirige la acción del departamento”.

En su cuenta de X, Bergara escribió: “La Junta Departamental de Montevideo aprobó el presupuesto de Montevideo. Quiero agradecer a las ediles y ediles por sus aportes y por el trabajo que permitió construir una herramienta que define prioridades y dirige la acción del departamento hasta 2030”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mario_Bergara/status/2034633149586579871&partner=&hide_thread=false La @juntamvd aprobó el presupuesto de Montevideo.



Quiero agradecer a las ediles y ediles por sus aportes y por el trabajo que permitió construir una herramienta que define prioridades y dirige la acción del departamento hasta 2030. https://t.co/v7pK10PSrV — Mario Bergara (@Mario_Bergara) March 19, 2026 La sesión que aprobó el Presupuesto 2026-2030 se extendió durante más de 17 horas, hasta la madrugada de este jueves. El proyecto de la IMM contó solo con los votos del oficialismo, aunque luego se aprobaron normas del anexo con votos de la oposición, detalló la Junta en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juntamvd/status/2034521209937834150&partner=&hide_thread=false Se aprobó Presupuesto 2026-2030 del gobierno de Montevideo, en una sesión que se extendió durante más de 17 horas.

El proyecto de la IM contó solo con los votos del oficialismo, aunque luego se aprobaron normas del anexo con votos de la oposición.

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