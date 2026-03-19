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Intendencia de montevideo

Mario Bergara celebró aprobación del presupuesto para la IMM en la Junta, sin votos de la oposición

El intendente de Montevideo agradeció a ediles por votar el presupuesto, que “define prioridades y dirige la acción del departamento hasta 2030”, dijo.

Foto: FocoUy. Mario Bergara, intendente de Montevideo.

Foto: FocoUy. Mario Bergara, intendente de Montevideo.

En su cuenta de X, Bergara escribió: “La Junta Departamental de Montevideo aprobó el presupuesto de Montevideo. Quiero agradecer a las ediles y ediles por sus aportes y por el trabajo que permitió construir una herramienta que define prioridades y dirige la acción del departamento hasta 2030”.

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La sesión que aprobó el Presupuesto 2026-2030 se extendió durante más de 17 horas, hasta la madrugada de este jueves. El proyecto de la IMM contó solo con los votos del oficialismo, aunque luego se aprobaron normas del anexo con votos de la oposición, detalló la Junta en sus redes sociales.

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