Mariana Mota fue elegida como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos

En primera instancia instancia, la Asamblea General tenía que aprobar por dos tercios el nombre, al no conseguirse, se votó y el resultado fue por mayoría simple.

Desde la oposición, el legislador Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, sostuvo que no vio "en la exposición de la doctora Mota en la comisión, una visión integral. Aún aceptando como aceptamos, que la búsqueda de desaparecidos no es un tema del pasado, sino del presente, y que el Estado tiene compromisos que cumplir en la materia de carácter jurídicos y humanitarios, su enfoque priorizó el pasado reciente, sin un énfasis adecuado, a nuestro modo de ver, en la integralidad de derechos, como tampoco en la vulneración de los derechos del presente". De todos modos y si bien no la votó en la primera instancia, sí acompañó en esta por el "respaldo importante de esta asamblea".

"Refleja una necesidad legítima de la sociedad uruguaya y porque la institución no puede quedar prisionera a nuestro modo de ver, de los bloqueos políticos que aquí legítimamente se expresan", agregó Sotelo.

Por su parte, el colorado Gabriel Gurméndez explicó que no votó por ninguna de las candidatas y cuestionó la "conducta" de Mota por participar "en un evento que configuró casi una sonada contra el Poder Judicial".

Su compañero de partido, Gustavo Zubía, dijo que en la bancada hubo "libertad de acción" y en esa línea reivindicó "el único voto" de Fossati. "Reivindico la posición de la doctora Fossati como a quien conozco como fiscal desde hace años. Una mujer de carácter, una mujer firme y que puede juzgar por encima de aprensiones, temores o simpatías políticas".

La bancada del Frente Amplio votó de forma unánime a Mariana Mota. El legislador Alejandro Zavala afirmó que Mota expuso tanto en lo relativo al pasado reciente como "una mirada general de la institución".

La senadora Constanza Moreira resaltó el currículo de Mota por su carrera como jueza y a cargo de causas sobre violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. "Cinco años integró la Inddhh", remarcó.