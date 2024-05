María Topolansky criticó a su hermana y a Mujica: "Ellos no fueron hasta el hueso"

María Topolansky , hermana de Lucía Topolansky y cuñada de José Mujica fue crítica con ambos por no haber hecho todo lo que podían para saber la verdad sobre qué pasó y dónde están los desaparecidos durante la dictadura (1973-1985).

“Ellos también se equivocaron. Más allá de que mi hermana era vicepresidenta y él mi cuñado (presidente), yo separo el aspecto familiar y ellos no fueron hasta la profundidad, al hueso. No hemos tenido una exigencia absoluta”, dijo María Topolansky a Subrayado este lunes en Paysandú.

Consultada sobre por qué no se accedió antes ni ahora a la información acerca de qué pasó con los desaparecidos, dónde están sus cuerpos, si fueron enterrados y exhumados sus restos, María Topolansky respondió: “Hay archivos de la OCOA, del organismo específico que buscaba a los desaparecidos, que están en la región militar número 1 y no han sido entregados”.

Y agregó: “El Frente Amplio buscó algunas cosas, no buscó todo, falta, exigimos respuestas, por eso, no es un problema del actual presidente, es uno más dentro de todos los que no han buscado”.

María Topolansky fue junto a su hermana y a Mujica integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.