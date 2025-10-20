María Elisa celebró sus "jóvenes" 106 años: sus amigas del Club de Abuelos del Centro Libanés se lo festejaron emocionadas

La abuela María Elisa cumplió este lunes sus 106 años, y sus amigas del Club de Abuelos del Centro Libanés, de la zona de Millán y Raffo, celebraron con una fiesta llena de mimos, flores y cosas ricas.
La abuela se reúne hace más de 50 años en el club de la zona de Millán y Raffo. Sus amigas la definieron como una persona dulce, una muñequita de repisa y una reliquia.
"Los 106 jóvenes años de ella. Es una institución para nosotros. Ella hace 50 años que está acá, siempre siguió junto a nosotros", dijeron sus amigas a Subrayado.
Las abuelas se reúnen todos los lunes en el club, allí juegan a la lotería y toman el té, entre otras cosas. "Todas menores y a cuál juega más y a cuál canta más", agregaron.
Las ancianas emocionadas definieron a Elisa como una persona dulce, como una muñequita de repisa y como una reliquia.
