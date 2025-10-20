RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANIVERSARIO

María Elisa celebró sus "jóvenes" 106 años: sus amigas del Club de Abuelos del Centro Libanés se lo festejaron emocionadas

La abuela se reúne hace más de 50 años en el club de la zona de Millán y Raffo. Sus amigas la definieron como una persona dulce, una muñequita de repisa y una reliquia.

abuela-cumpleaños-club

La abuela María Elisa cumplió este lunes sus 106 años, y sus amigas del Club de Abuelos del Centro Libanés, de la zona de Millán y Raffo, celebraron con una fiesta llena de mimos, flores y cosas ricas.

"Los 106 jóvenes años de ella. Es una institución para nosotros. Ella hace 50 años que está acá, siempre siguió junto a nosotros", dijeron sus amigas a Subrayado.

Las abuelas se reúnen todos los lunes en el club, allí juegan a la lotería y toman el té, entre otras cosas. "Todas menores y a cuál juega más y a cuál canta más", agregaron.

con la presencia de orsi, se celebro el dia de la construccion: la llamita prendida en momentos complicados, dijo el presidente
Seguí leyendo

Con la presencia de Orsi, se celebró el Día de la Construcción: "La llamita prendida en momentos complicados", dijo el presidente

Las ancianas emocionadas definieron a Elisa como una persona dulce, como una muñequita de repisa y como una reliquia.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PERSECUCIÓN POR GENERAL FLORES

Le robaron la moto a una mujer policía, los persiguió con ayuda de un particular y le disparó a uno en la ingle
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
RUTA 8

Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió al chocar contra peaje de Cebollatí
MATÍAS RIERO

Cuerpo hallado tras incendio en casa de Santa Catalina es el del taxista desaparecido hace 10 días
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre

Te puede interesar

Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años video
MONTEVIDEO

Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años
Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en la zona de La Teja; le dispararon desde una moto video
BAUZÁ Y VAILLANT

Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en la zona de La Teja; le dispararon desde una moto
Autoidentificación ideológica de los uruguayos: el 95% de los uruguayos se posiciona ideológicamente video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Autoidentificación ideológica de los uruguayos: el 95% de los uruguayos se posiciona ideológicamente

Dejá tu comentario