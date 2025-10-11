RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADOS UNIDOS - VENEZUELA

María Corina Machado le dijo a Trump que recibía el Nobel de la Paz en su honor y que él también lo merecía

Así lo contó el presidente Trump tras una conversación telefónica con María Corina Machado, ganadora el viernes del Nobel de la Paz.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que recibió una llamada telefónica de la líder opositora en Venezuela María Corina Machado, ganadora el viernes del premio Nobel de la Paz. En declaraciones a la prensa Trump afirmó este sábado que Machado le dijo que él también “merecía” el premio.

“La persona que recibió el premio Nobel me llamó hoy y me dijo: 'Acepto esto en tu honor porque realmente lo merecías'. Un gesto muy amable, aunque no le dije que me lo diera. Fue muy amable”, dijo Trump entre risas de sus colaboradores.

En los últimos días el presidente republicano había expresado su deseo de recibir el Nobel de la Paz, ya que estaba negociando un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamás para Gaza.

Ya en setiembre, en su discurso ante la ONU, Trump dijo que en siete meses de gestión había conseguido la paz en siete conflictos, y que “sin dudas” merecía el Nobel de la Paz.

Este viernes, la Casa Blanca consideró que el Comité del Premio Nobel tomó una decisión que “priorizaba la política por encima de la paz”, en referencia al galardón entregado a María Corina Machado.

FUENTE: AFP

