María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "cuando llegue el momento adecuado"

La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado espera ser elegida presidenta de Venezuela "en el momento adecuado", según declaró en entrevista difundida este viernes por la cadena Fox News.

“Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", declaró en esta entrevista grabada tras su encuentro el jueves con el presidente Donald Trump.

Delcy Rodríguez asumió el gobierno de Venezuela de forma interina tras la captura y extradición a Nuev York de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero, tras una intervención militar de Estados Unidos.

Seguí leyendo María Corina Machado: "Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

Desde entonces Trump asegura que dirige Venezuela desde la Casa Blanca, y esta semana mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, quien se mostró dispuesta a colaborar con Estados Unidos, según dijo el presiente desde Washington.

Trump también ha dicho que dispondrá del petróleo venezolano a través de inversiones millonarias de compañías estadounidenses.

En paralelo ha interceptado en el mar Caribe varios buques petroleros que, asegura la Casa Blanca, llevaban crudo de forma ilegal y en una suerte de mercado negro hacia países como Cuba.

El mismo 3 de enero, tras la captura de Maduro, Trump aseguró que en Venezuela habrá una transición cuando sea posible, ordenada, pero luego dijo que Estados Unidos dirigirá el país sudamericano todo el tiempo que sea necesario, y habló de “varios años”.

FUENTE: AFP y Subrayado